A Corigliano-Rossano ronzano le Vespe, in tanti per il raduno nazionale delle mitiche Piaggio

Successo per il raduno nazionale delle mitiche Vespe Piaggio nella Città di Corigliano-Rossano. Sabato scorso, 8 luglio, dopo l'accoglienza dei numerosi partecipanti presso la sede del Vespa Club Rossano intitolata all'indimenticabile “Vincenzo Forciniti” con sede in Contrada Donnanna allo Scalo di Rossano con l'iscrizione e la consegna dei gadget, si è proceduto al giro turistico per la città ed arrivo al Camping Pitagora per il pizza-party con animazione dal vivo.

Domenica 9 luglio, dopo il raduno presso l'Anfiteatro “Rino Gaetano” sul Viale Mediterraneo al Lido Sant'Angelo di Rossano con l'iscrizione di tutti i partecipanti e la consegna dei gadget personali, c'è stata la consegna delle targhe di partecipazione ai diversi Vespa Club che sono arrivati dall'intera Calabria e da altre regioni italiane.

La mattinata, per l'occasione, è stata allietata dalla musica e dall'animazione live di Giovanni Romano Show. Alle 10:30, poi, è partito il lungo corteo delle mitiche Vespe Piaggio lungo tutto il lungomare con tappe in Piazza Bernardino Le Fosse allo Scalo di Rossano Scalo dove sono stati preparati cornetti caldi e bevande per tutti (caffè freddo, thè, succhi di frutta) e nella centralissima Piazza Steri, nel cuore del centro storico bizantino, dove i tanti partecipanti sono saliti sulla torre dell'orologio per ammirare la città dall'alto e visitato, allo stesso tempo, la Cattedrale di Rossano intitolata a “Maria SS.ma Achiropita” ed altri monumenti simbolici della città, grazie alla visita guidata di Lorenzo Cara (Presidente del Club Trekking di Corigliano-Rossano).

Sempre in Piazza Steri è stato offerto un aperitivo con pizze (vari gusti) e bevande ai numerosi partecipanti. L'intera carovana, poi, ha raggiunto il Camping Pitagora per il pranzo conviviale con animazione dal vivo a cura di Antonio Manzi.

In seguito, poi, c'è stata la cerimonia di premiazione, il taglio della torta ed i saluti finali. Il Presidente del Vespa Club Rossano, Francesco Arci, ha voluto ringraziare l'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per il patrocinio, l'Assessorato al Turismo, la Pro Loco di Rossano presieduta dal Presidente Federico Smurra, l'intero direttivo ed i soci, l'addetto-stampa Antonio Le Fosse, la consigliera comunale Liliana Zangaro per la sua presenza, la Polizia Municipale di Corigliano-Rossano, l'Ing. Gennaro Diaco per aver coordinato il piano di sicurezza dell'evento i numerosi sponsor, ma anche i diversi Partner della manifestazione: Il Vespa Club Italia, Motoasi.it, la Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, l'A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Co-Ro, il Vespa Club di Corigliano e il Moto Club “Maurizio Greco e Stefano Acri” di Rossano.

Si è vissuto, dunque, un fine settimana all'insegna del divertimento in cui non sono mancati momenti di grande amicizia e di piena aggregazione fra tutti i partecipanti. La manifestazione è servita anche a promuovere le bellezze (naturali e monumentali) del territorio ai tanti vespisti arrivati da diverse regioni italiane. Un plauso, infine, all'intero direttivo, oltre ai soci, del Vespa Club Rossano per l'ottima organizzazione.