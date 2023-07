Porto Crotone. Presentazione attività di mappatura mediante metodologie ottiche ed acustiche

Il 17 luglio alle ore 19.00, all’interno del Porto di Crotone (Porto Nuovo), Banchina di Riva, Via Miscello Da Ripa, dove si trova attraccata la Nave Astrea dell’Ispra, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività di sviluppo di protocolli innovativi di mappatura mediante metodologie ottiche ed acustiche, ad alta risoluzione, dei fondali dell’Amp “Capo Rizzuto”, nell’ambito della Convenzione Operativa stipulata tra Provincia di Crotone, in qualità di Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” e Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Nello specifico, le azioni progettuali della durata triennale, prevedono: mappatura ad alta risoluzione degli habitat marini; aggiornamento delle cartografie degli habitat; valutazione della Produzione di Blue Carbon e potenziale di sequestro del carbonio (carbon stock e carbon sink) delle praterie di Posidonia oceanica; monitoraggio della specie Pinna nobilis e Cladocora caespitosa, presente all’interno dell’Area Marina Protetta.

Il lavoro che verrà svolto dalla ha una valenza scientifica, tecnologica e di innovazione molto importante e consentirà di aggiungere nuovi scenari applicativi per le future attività di monitoraggio, sorveglianza, tutela e conservazione delle Aree Marine Protette nazionali previste dai programmi Pnrr.

Alla Conferenza prenderanno parte: il Presidente della Provincia di Crotone - Sergio Ferrari, il Consigliere delegato AMP - Raffele Gareri, il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone - Domenico Morelli, la Sindaca del Comune di Isola Capo Rizzuto - Maria Grazia Vittimberga, il Sindaco del Comune di Crotone - Vincenzo Voce, il Commissario Arpacal – Generale Emilio Errigo, il Dirigente Ispra - Francesco Rende.