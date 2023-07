Reggio. Mostra di Luigi Palamara: Emozioni dell’Aspromonte catturate su tela

Dal 17 al 28 luglio, Palazzo Alvaro - sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Sala Boccioni ospiterà la mostra personale dell'artista Luigi Palamara. L'ingresso sarà libero e gratuito, e gli orari di visita saranno quelli d'ufficio, permettendo a tutti gli appassionati d'arte di immergersi nell'universo creativo di questo straordinario pittore.

Luigi Palamara, originario di Roccaforte del Greco e con radici profonde nell'Aspromonte, si ripropone al grande pubblico con una serie di dipinti inediti che rappresentano il cuore, la vita, i volti, i colori e le forme di questa affascinante montagna. Il suo stile unico si è evoluto nel corso degli ultimi due anni, trovando nella semplicità la forma di comunicazione artistica più efficace.

Attraverso le tele, si intraprende un viaggio emozionale che ti trasporta nei luoghi che scegli di visitare: l'Aspromonte, le Alpi, le Ande, Reggio Calabria, Roma. Ogni dipinto diventa una porta aperta alla tua immaginazione, una finestra sulla tua mente, e scorre nelle tue vene spinto dal battito del cuore.

Il karma del Maestro Palamara è quello di emozionare, di far rivivere i sogni di un bambino attraverso la pittura. I suoi dipinti sono autentici e mai scontati, in grado di catturare l'anima dell'osservatore e di trasportarlo in mondi lontani o ricordi nostalgici. Ogni opera esposta rappresenta un momento di gioia, di tenerezza, di entusiasmo, di tristezza e di memoria.

Visitare la mostra è un'esperienza unica che abbraccia tutte le sfumature dell'animo umano. Ogni pennellata, ogni colore, ogni dettaglio racconta una storia e suscita un'emozione diversa. L'arte di Palamara è un ponte che collega le persone, un invito a riflettere sulle proprie esperienze e a riscoprire l'importanza dell'essere umano nella sua interezza.