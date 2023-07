Crotone. Intervengono per una lite familiare, gli trovano la droga nella lavatrice

Un 21enne crotonese è finito in manette dopo che gli agenti della Squadra Volante della questura cittadina gli hanno trovato della droga nascosta nella lavatrice.

La pattuglia è intervenuta in un appartamento nel quartiere Margherita, dopo una segnalazione che era in corso una lite in famiglia. Mentre erano in casa, però, sono stati attirati da un odore di marjuana che proveniva dalla lavanderia.

Aprendo l’oblò della lavatrice hanno così fatto la scoperta ritrovandoci 750 grammi di hashish e 9 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze, e la somma di 325 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato ed il giovane denunciato in stato di arresto per spaccio di stupefacenti.