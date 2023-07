Sbarchi. Continuano i trasferimenti da Lampedusa: in 500 arrivano a Reggio Calabria

Un altro mezzo migliaio di migranti sono sbarcati questa mattina nel porto di Reggio Calabria, dopo aver navigato a bordo della nave Casiopea, pattugliatore della Marina Militare Italiana che li ha condotti dall’hotspot di Lampedusa, ormai al collasso, fino in Calabria.

Le operazioni di accoglienza, facilitate per la presenza di un folto gruppo già fotosegnalato, è a cura, come al solito, della Prefettura cittadina e gestite dalle forze dell’ordine con la collaborazione della Protezione Civile, della Croce Rossa e delle organizzazioni di volontariato. Da quanto appreso parte dei migranti rimarrà in Calabria ed il resto sarà distribuito in tutta Italia.