Aeroporto Reggio Calabria, Staine: “Finalmente libero dalle limitazioni”

L’aeroporto di Reggio Calabria è libero dalle limitazioni operative relative alle sue piste “e i reggini e calabresi tutti non possono che esserne contenti”.

È quanto afferma Emma Staine, assessore alle Politiche sociali e Trasporti della Regione Calabria, informando che la riunione operativa al Mit tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici di Enac, Enav e Sacal, ha permesso di rimuovere le limitazioni alla pista 15, che oggi è percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato elaborato un piano di volo specifico per la pista 33, ancora con attività limitata, che prevede uno speciale addestramento dei piloti, con il conseguente superamento delle limitazioni ai voli.

“Quello dello Stretto - spiega ancora Staine - è uno scalo fondamentale per la Calabria, con un traffico attuale di 200 mila passeggeri, ma con una previsione di crescita entro qualche anno fino ad un milione”.

Per l’assessore regione, “l’ottenimento di questo successo lo dobbiamo certamente al lavoro della squadra della Lega, con i suoi rappresentanti calabresi, in particolare la senatrice Tilde Minasi, e in testa il ministro Salvini”.

“Un ringraziamento – prosegue - anche al nostro governatore Occhiuto che, in un clima di proficua collaborazione, ha lavorato per il rilancio dell’aeroporto reggino. Questo è il nostro modo di lavorare per la cosa pubblica, forti del legame con il ministro Matteo Salvini …”, conclude Staine.