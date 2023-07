Scontro tra un suv e una utilitaria sulla Ss 107, quattro feriti nel crotonese

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella serata di ieri nel territorio del capoluogo pitagorico. Due le vetture interessate, un suv della Bmw ed una utilitaria, una Fiat Punto, che per cause che sono ancora in fase di accertamento si sono scontrate lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, al km 133.

A bordo viaggiavano le quattro persone rimaste ferite che sono state estratte dalle lamiere dagli uomini dei vigili del fuoco, inviati dal comando provinciale dieci minuti prima delle nove della sera, per poi essere affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale con tre ambulanze.

I vigilfuoco hanno poi potuto mettere in sicurezza sia il sito che le due vetture. Presente sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.