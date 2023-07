Non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: in manette un 20enne

Poteva avere tutt'altro esito l'inseguimento avvenuto ieri sera tra Rocca di Neto e Crotone, con i Carabinieri impegnati nel tentativo di fermare la folle corsa di un ventenne pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un giovanissimo di origini ucraine ma da tempo residente nel crotonese, che ieri, ad insaputa dei suoi genitori, avrebbe deciso di prendere l'auto per girare in paese.

Nulla di strano, se non fosse per il fatto che il giovane non aveva conseguito la patente. Alla vista dei militari, che avevano intimato l'alt, questo ha deciso di forzare il posto di blocco e tentare la fuga, facendo nascere un inseguimento.

Nonostante le manovre fulminee e gli scatti dell'auto, i Carabinieri della Stazione di Scandale - che prestano servizio in tutta la vallata del Neto - hanno predisposto un ulteriore posto di blocco presso la rotonda di Passovecchio, a Crotone, al fine di intercettare il mezzo.

Ma anche in questo caso il giovane non sarebbe stato propenso a fermarsi: avrebbe al contrario accellerato puntando l'auto contro un carabiniere al fine di investirlo. Solo i pronti riflessi del militare gli hanno permesso di scansarsi per tempo.

Dopo un'ulteriore inseguimento lungo la Statale 106, l'auto è stata fermata ed il giovane bloccato. Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e posto ai domiciliari.