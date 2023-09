Forza un posto di blocco e tenta la fuga: arrestato dopo un lungo inseguimento

Ha appena 19 anni il giovanissimo tratto in arresto nei giorni scorsi a Crotone, fermato dopo un lungo inseguimento dal centro cittadino fino al bivio di Rocca di Neto. Scene da film iniziate lungo il centralissimo Corso Mazzini, dove il giovane - alla guida di una Citroen C3 - non si sarebbe fermato all'alt di un posto di blocco della Polizia, tentando di scappare in velocità.

Gli agenti si sono subito fiondati sul veicolo, inseguendolo per le vie del centro mentre questo procedeva con fare pericoloso e con manovre azzardate. Usciti dal centro abitato, l'inseguimento è proseguito dapprima lungo la Statale 106 e poi verso la Statale 107, dove gli agenti avevano fatto predisporre un blocco stradale dai Carabinieri.

Per tutta risposta, il giovane ha sfondato il posto di blocco speronando le auto dei militari, nel tentativo di continuare a scappare. Tuttavia, l'impatto con gli altri mezzi ha finito per rallentarlo, permettendo così alle auto delle forze dell'ordine di sorpassarlo e bloccando definitivamente il mezzo.

Il giovane ha poi continuato con un atteggiamento violento e non collaborativo, ferendo lievemente gli agenti ed i militari intervenuti per farlo uscire dall'abitacolo. Al termine delle formalità del caso, è stato tratto in arresto per direttissima e trasferito nel vicino carcere: lo stesso è risultato avere la patente sospesa, motivo per cui si ipotizza il tentativo di fuga.