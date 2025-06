Fugge all’Alt: era in moto senza targa, patente e con la droga addosso

Se ne andava in giro per la città in sella ad una moto senza targa, lui senza patente e persino con la droga addosso. Inevitabile la denuncia da parte dei carabinieri per un diciottenne di Rocca di Neto, popoloso centro del Crotonese, a cui tra l’altro è stata contestata la detenzione e lo spaccio di stupefacenti ed anche la resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia ma invece di fermarsi all’Alt si è dato alla fuga venendo bloccato dopo un breve inseguimento.

Controllato si è scoperto appunto che non avesse la patente e, inoltre, gli è stato trovato poco meno di un grammo di hashish. Estesa la perquisizione a casa sua qui i militari hanno rinvenuto 18 involucri contenenti altri 15 grammi e mezzo di hashish e 3,8 di marijuana.