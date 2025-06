Controlli nel Cirotano: una denuncia per droga, multe per 13mila euro

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’implementazione dei servizi sul territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, i militari della Compagnia di Cirò Marina, e in particolare dell’Aliquota Radiomobile del Nor, hanno eseguito una serie di controlli mirati per arginare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e assicurare anche il rispetto del Codice della Strada.

In questo contesto, una persona è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di droga dopo che, sottoposta ad una perquisizione personale, è stata trovata con cinque dosi di cocaina.

Un’altra è stata invece segnalata alla Prefettura del capoluogo pitagorico come assuntore di stupefacenti per il possesso di una modica quantità di marijuana.

I servizi su strada

Sono stati poi eseguiti dei controlli a tappeto su strada che hanno portato ad elevare diciassette contravvenzioni per un totale di oltre 13 mila euro.

Tre multe sono state comminate ad altrettanti conducenti perché i rispettivi mezzi sono risultati senza la revisione periodica; due per essersi messi alla guida con la patente scaduta; quattro per il mancato possesso della carta di circolazione; due perché beccati al voltante nonostante non avessero mai conseguito la patente.

Altre sanzioni sono scattate per un automobilista che non ha dato la precedenza ad un incrocio; per il mancato uso delle cinture di sicurezza; due per la mancanza della targa; altrettante, infine, perché i veicoli erano senza assicurazione, dal che ne è seguito il sequestro del mezzo. Nel complesso, le pattuglie impiegate hanno controllato 167 persone e 127 autovetture.