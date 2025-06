Marijuana, hashish e denaro in casa: arrestato 49enne cirotano

Insospettiti dagli insoliti movimenti nei pressi di una abitazione di Cirò Marina, dove vive un soggetto tra l’altro già noto, i carabinieri hanno deciso di intervenire all’interno per eseguire una perquisizione, sospettando la presenza di droga.

Una ipotesi confermata poco dopo quando nella casa sono stati ritrovati circa quaranta grammi di hashish, sedici di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento, oltre a più di tremila euro in contanti, che si ritiene provento della vendita della droga.

Inoltre, in un casotto nella disponibilità dello stesso uomo, sono stati trovati altri centodieci grammi di marijuana.

Per il soggetto, un 49enne del posto, sono scattate inevitabilmente le manette e i domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Guerra allo spaccio

L’arresto si inserisce nelle attività che i Carabinieri svolgono per contrastare il consumo e la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti: negli ultimi giorni, infatti, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Crotone come assuntrici, dopo essere state trovate, a seguito di una perquisizione personale, in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina.

Il servizio è stato svolto dai militari della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito dei costanti servizi rinforzati su disposizione del Comando Provinciale pitagorico, ed eseguiti sotto il coordinamento della stessa Prefettura, diretta da Franca Ferraro.