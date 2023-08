Cirò Marina. In casa hashish e marijuana, arrestato per spaccio: finisce in carcere

Un normale controllo in un’area del centro abitato, spesso frequentata da giovani spacciatori, ha permesso ai Carabinieri della stazione di Cirò Marina di notare un giovane 26enne.

I militari hanno così e dapprima deciso di identificare alcuni soggetti che erano in strada, e di interesse operativo, e poi hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del ragazzo.

Una meticolosa attività che si è durata per alcune ore ma che alla fine ha portato a recuperare circa 300 grammi di hashish e svariate decine di grammi di marijuana, oltre a buste e materiale per la suddivisione in dosi ed il confezionamento della droga destinata evidentemente alla vendita dettaglio.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato mentre per il 27enne sono scattate le manette e poi spalancate le porte della Casa Circondariale di Crotone: dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.