Crotone. Fugge all’alt e lancia l’eroina dall’auto, inseguito per la città e arrestato

Non si è fermato all’alt della polizia, facendo invece inversione e tentando di scappare, dal che ne è nato un inseguimento con due volanti che hanno tallonato l’auto il cui conducente che ha violato numerose norme del codice della strada, mettendo a rischio sia gli agenti che pedoni e altri automobilisti, e ha anche lanciato dal finestrino due involucri bianchi, poi recuperati.

Il tutto è partito da via Botteghelle, zona periferica alle porte di Crotone, e si è concluso nei pressi del quartiere di fondo Gesù, dove l’auto in fuga è stata fermata ed a bordo è stato trovato un ventiduenne che è stato accompagnato in Questura e quindi arrestato sia per resistenza a pubblico ufficiale che per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente: nell’involucro recuperato vi erano infatti 28 grammi di eroina.