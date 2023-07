Beppe Grillo al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Domani si svela il programma

Beppe Grillo

L’edizione numero trentasei del Festival Euromediterraneo di Altomonte avrà come tema “La Cultura è libertà di esprimersi, di essere, di sognare” e, soprattutto, un calendario molto ricco voluto dal sindaco Gianpietro Coppola e dalla sua amministrazione insieme al direttore artistico Antonio Blandi.

Il tema vuole essere un elogio alla cultura, sempre in grado di ampliare le nostre prospettive, di sfidare le nostre convinzioni e di abbracciare la diversità che arricchisce il tessuto della società.

Come ogni anno, tanti saranno gli ospiti ad esibirsi sul palco attraverso l'arte in ogni sua forma di espressione. È già noto che al Festival Euromediterraneo di quest’anno saranno presenti Beppe Grillo, Max Giusti, Vladimir Luxuria e i Colla Zio ma tutto il cast della rassegna verrà svelato nella conferenza stampa di presentazione che si terrà nella Sala degli stemmi al Palazzo della Provincia, in piazza XV Marzo a Cosenza, mercoledì 26 luglio alle 11.30.

A presentare il cartellone saranno il primo cittadino Gianpietro Coppola, la sua giunta e il direttore artistico Antonio Blandi.