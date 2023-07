Tragedia a Santa Maria del Cedro, scooter contro auto e camion: muore un 20enne

Un ragazzo appena ventenne è l’ennesima vittima della strada in Calabria, la quinta in appena sette giorni: questa volta la tragedia si è consumata nel cosentino, sulla Strada Provinciale 9, nella frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro.

Da quanto finora accertato dai carabinieri di Orsomarso e di Scalea, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia locale, il giovane, V.C., viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un suo coetaneo quando il mezzo, per cause ancora in corso d’accertamento, è andato a scontrarsi dapprima con un’auto e poi con un mezzo pesante che procedeva in senso opposto.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze e l’elisoccorso, che hanno tentato di tenere in vita il 20enne che, però, è deceduto mentre veniva predisposto il suo trasferimento in ospedale. Il ragazzo alla guida dello scooter non ha invece riportato conseguenze.