Tragico impatto sulla Statale 18. 61enne deceduto in ospedale

Tragedia verso mezzogiorno di oggi in località La Bruca, lungo la Statale 18, nel territorio di Scalea ed a poca distanza dal territorio di Santa Maria del Cedro.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento una Fiat 500 vecchio modello si è scontrata frontalmente con un’altra auto, una Mercedes. Ad avere la peggio il conducente della piccola utilitaria, un 61enne originario della Campania.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito in elisoccorso in ospedale, è purtroppo deceduto nel pomeriggio per la gravi ferite riportate nell’impatto.

Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti della Polizia Stradale per quanto di rispettiva competenza.