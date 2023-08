Corre troppo, lo fermano in auto e consegna otto chili di hashish e mezzo di cocaina

Se ne andava in auto con quasi 8 chili di hashish, suddivisi in 80 panetti, oltre che con mezzo chilo di cocaina: inevitabilmente per un 29enne originario di Pagani, nel Salernitano, sono scattate le manette spalancandosi conseguenzialmente le porte della Casa Circondariale di Paola con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Nel pomeriggio di martedì scorso, a Tortora, nel cosentino, i carabinieri del Norm di Scalea e della Stazione di Praia a Mare hanno notato un’auto che stava percorrendo via Panoramica, al Porto di Tortora, a forte velocità.

Insospettiti hanno fermato la vettura in una cornice di sicurezza ed è stato a quel punto che l’arrestato, vistosi alle strette, ha consegnato spontaneamente uno zaino che conteneva tutta la droga sequestrata.

ALTRI DUE ARRESTI PER DROGA



Qualche giorno prima, sempre a Tortora, i militari avevano tratto in arresto per lo stesso reato un 31enne di Praia a Mare. Quest’ultimo, nel corso di una perquisizione eseguita nella stanza di un Bed and Breackfast dove stava alloggiando da alcuni giorni, è stato trovato con 84 grammi di cocaina, poco più di 7 grammi di hashish, due bilancini di precisione, della sostanza da taglio, del materiale vario per il confezionamento, e 800 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Il giorno successivo, invece, a Santa Maria del Cedro, le manette sono scattate per un 45enne originario di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto, all’interno della sua abitazione, nascosti in un materasso, gli sono stati trovati 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. In altre stanze sono stati inoltre recuperati 6.300 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Anche questi ultimi due arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Paola.

Tutto il materiale scovato è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia.