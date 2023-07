Disagi acqua Centro Storico Rossano, riparazione condotto durata fino al mattino

Sono durati quasi tutta la notte e fino alle prime ore del mattino, i lavori di riparazione della condotta Cona-Pantasima, a Corigliano-Rossano, resi necessari a seguito dell'ultima di una serie di perdite generate dai guasti elettrici dei giorni scorsi.

L'intervento è stato realizzato, come quelli dell'intera giornata di ieri, dagli addetti comunali del settore Reti e Manutenzione, ed è stato seguito personalmente dal sindaco fino all'ultimo, cosi come tutte le verifiche di queste ore.

Al termine dei lavori sono stati riavviati gli impianti di Contrada Cona che alimentano il serbatoio della rete bassa, che era completamente vuoto. In queste ore, dunque, gli addetti stanno verificando il corretto funzionamento di rete ed impianti, sperando di non rilevare ulteriori perdite o malfunzionamenti.

Nel frattempo per consentire l'approvvigionamento idrico a tutte le zone interessate dai disagi di questi giorni, è necessario che il serbatoio, che è tornato ad essere alimentato da poche ore, raggiunga una quota minima senza la quale non si otterrebbero nelle case dei cittadini risultati apprezzabili.

Per queste ragioni gli addetti stanno monitorando costantemente anche lo stesso serbatorio, contando di poter riattivare l'erogazione idrica nella tarda mattinata di oggi. Se non dovessero registrarsi ulteriori guasti o perdite, come purtroppo registrati a ripetizione in questi giorni, la situazione tornerà progressivamente regolare.