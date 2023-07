La leggenda del Punk Hardcore in Calabria, all’Auditorium Park il live degli Mdc

Per la prima volta nel Sud Italia, approda a Cosenza una leggenda del Punk Hardcore americano degli anni ’80, gli M.D.C. capitanati dal frontman Dave Dictor.

In occasione del Tour 2023 “Millions Of Dead Cars”, che sta toccando le città principali del continente europeo, la band di San Francisco arriva per la prima volta in assoluto in Calabria per un concerto che si svolgerà nell’area all’aperto del Centro Sociale Rialzo - all’Auditorium Park - grazie all’organizzazione di M.A.D. Productions e Auditorium Popolare Cosenza.

Ad aprire le danze e fare gli onori di casa ci penseranno le band cosentine Across, Kjummo e Anafem, per un evento più unico che raro alle nostre latitudini, imprescindibile per tutti gli appassionati del genere e i fedelissimi della nutrita scena underground cittadina.

La leggendaria band americana, fortemente politicizzata e da sempre in prima linea nell’affrontare tematiche come gender equality, antifascismo, liberazione sessuale e diritti animali, celebra quest’anno ben 44 anni di attività non-stop sopra e sotto i palchi di mezzo mondo. Formatisi nel 1979 ad Austin (Texas) - dapprima con il nome The Stains - hanno all’attivo 13 album in studio e altrettante uscite fra EP, Live e raccolte, contenenti gli inni che hanno appassionato e fatto pogare diverse generazioni di giovani Punks.

Appuntamento, dunque, questo mercoledì 26 luglio nell’Open Air di Auditorium Park (Ex Officine FDC, Viale G. Mancini): ingresso aperto dalle 19:30 e inizio Live alle 21.

All’interno saranno attive l’area food (con alternativa vegana) e drink, una zona distro, merch e autoproduzioni. Prima, durante e dopo i concerti DJ Set a cura di Mujina Crew - Dancehall Specialist.