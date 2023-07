Curinga, piromane pizzicato dal drone mentre incendia un canneto. Denunciato

Avrebbe dato fuoco ad un canneto in campagna, poco distanze dalla spiaggia a Curinga. Così ieri, domenica 23 luglio, un uomo sarebbe stato pizzicato dal drone del progetto "Tolleranza zero" della Regione Calabria.

I dronisti hanno notato del fumo ed avvicinandosi con il drone, hanno notato il presunto piromane aggirarsi lungo una strada serrata. Quest'ultimo, rendendosi conto di essere stato ripreso, ha cercato di abbattere il piccolo veivolo lanciando delle pietre, ma con scarsi risultati. Poco dopo è stato beccato e denunciato.

"La Calabria è una regione civile, però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri. Quest'uomo ha appiccato il fuoco, ha visto il drone e gli ha lanciato delle pietre. Ma da dove viene dalle caverne? Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo. Lavorano nei boschi gli uomini di Calabria verde, la Protezione civile, gli abbiamo dato dei mezzi ed abbiamo messo in campo, come l'anno scorso anche i droni, anzi, quest'anno anche trenta, perchè l'unico modo di contrastare la stupidità di chi rovina ed incendia i boschi della Calabria, è la deterrenza. Sappiano che li prendiamo, non ci sono pietre utili ad abbattere i droni, li inseguiamo anzi, come abbiamo fatto con questo imbecille, prendendo la targa anche del suo mezzo, abbiamo la visura. Ora è stato denunciato tutto ai Carabinieri perchè anche quest'anno sugli incendi tolleranza zero". Ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.