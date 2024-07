Vasto incendio a Catanzaro, fuoco lambisce case e abbatte pali telefonici

Una vasta area di vegetazione, in prossimità di alcune abitazioni, in viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro, è stata interessata nel tardo pomeriggio di oggi da un incendio che ha causato non pochi disagi.

Le fiamme hanno difatti distrutto alcuni pali della rete Telecom con i cavi che sono caduti sulla strada costringendo alla chiusura della stessa in attesa che sul posto giunga il personale tecnico incaricato di ripristinare le normali condizioni di sicurezza della viabilità.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Sellia Marina, che hanno spento il fuoco evitando che si propagasse alle case vicine e che hanno poi messo in sicurezza il sito.

Fortunatamente non si registrano feriti a persone. Disagi sono stati procurati alle abitazioni dalla coltre di fumo causata dall’incendio. Presenti anche i carabinieri e la guardia di finanza per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità.