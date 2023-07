Spaccio di hashish, 21enne arrestato a Catanzaro Lido

Nella serata di ieri, lunedì del 24 luglio, i carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, hanno tratto in arresto un 21enne accusato di detenzione di stupefacenti finalizzata alla successiva attività di vendita.

In particolare, durante un servizio sul territorio, i militari hanno sottoposto il giovane ad un controllo personale, del su mezzo e anche della sua abitazione, trovandolo in possesso di circa 27 grammi di hashish, suddivisa in varie dosi, di materiale per il confezionamento e la pesatura e di una somma di 355 euro.

L’arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato messo ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.