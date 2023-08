In giro con dosi di hashish, 19enne catanzarese sottoposto ai domiciliari

Con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita, sono scattate le manette per un giovanissimo catanzarese, un 19enne, che durante un servizio sul territorio è stato controllato sia personalmente che nella sua auto dai carabinieri di Lido che gli hanno trovato poco più di 35 grammi di hashish suddivisa in varie dosi, oltre a materiale per il confezionamento e contante per 90 euro ritenuto il provento dello spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.