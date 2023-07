I Carabinieri di Petilia Policastro, dopo un controllo eseguito nei confronti di alcuni commercianti, in collaborazione con personale dell’Asp di Crotone, hanno sequestrato ad un venditore ambulante 36 kg di prodotti ittici (che saranno ora distrutti) elevando anche una sanzione pecuniaria di 1.500 euro per la mancanza del requisito di tracciabilità della merce in vendita.