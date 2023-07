Paura in pieno centro a Rossano: prende fuoco un camion, illeso l’autista

Foto: Antonio Le Fosse

Si sono vissuti momenti di paura allo Scalo di Rossano dove nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio 2023, un camion che trasportava detersivi ha preso fuoco nei pressi dei semafori di Viale Luca De Rosis e Via Carducci. L’incendio ha causato un notevole allarme tra i residenti e gli automobilisti che transitavano in quella zona, ma per fortuna il conducente del mezzo è risultato illeso.

Il mezzo, come detto, trasportava detersivi in cui ha aumentato la preoccupazione nei cittadini in merito alla possibile diffusione delle fiamme e all’emissione di sostanze pericolose nell’aria. Sul luogo, dopo le segnalazione dei cittadini, sono arrivati prontamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano, con uomini e mezzi, che hanno provveduto a spegnere le fiamme dell'autocarro.

Prezioso, tra l'altro, il lavoro della Polizia Municipale di Co-Ro che hanno provveduto alle operazioni di gestione del traffico per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, mantenendo l’ordine nella zona circostante all’incidente. Il conducente del mezzo pesante, nel constatare il sprigionarsi delle fiamme, è riuscito ad abbandonare il veicolo mettendosi in salvo.

Sono in corso le indagini per capire le cause esatte dell’incendio. Si tratta forse di un possibile guasto meccanico o elettrico che potrebbe essere stato causato dalle alte temperature climatiche. Il mezzo, dopo le operazioni di spegnimento, è stato rimosso permettendo la regolare circolazione.