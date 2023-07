In auto 5 chili di droga, a casa serre e bomba a mano: marito e moglie in manette

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono stati fermati in auto con circa cinque chili di droga e per questo marito e moglie, lui di 39 e lei di 34 anni, entrambe di Mendicino, sono tati arrestati dai carabinieri di Cosenza: per l’uomo, a cui in casa è stata anche trovata una bomba a mano, si sono spalancate le porte del carcere, mentre la donna è finita ai domiciliari, in attesa, entrambi, dell’udienza di convalida.

A fermare la coppia è stata una pattuglia dell’Arma durante un controllo sul territorio. Nella vettura su cui viaggiavano, i militari hanno infatti ritrovato cinque chili di hashish, suddivisi in quindici panetti, e tre chili e mezzo di marijuana essiccata, suddivisa invece in sei buste di cellophane.

I carabinieri hanno così deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione nella disponibilità del 39enne rinvenendo una bomba a mano M-75, del tipo cosiddetto ad “ananas”, completa di innesco, in perfetto stato d’uso, di fabbricazione dell’Est Europa, poi messa in sicurezza.

Inoltre, sono state scoperte due serre artigianali costituite da circa 350 piante di cannabis indica, dell’altezza variabile tra i 30 centimetri ed il metro e trenta, un serbatoio vuoto per cartucce calibro 9x21 e munizionamento comune da sparo di vario calibro.