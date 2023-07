Isola Capo Rizzuto, la denuncia di otto residenti: “acqua putrida dai rubinetti”

Otto cittadini di Isola di Capo Rizzuto hanno denunciato che nelle loro case arriva acqua putrida vietata all’uso alimentare e sanitario.

Lo rende noto l’avvocato Paola Bellomo, dell’Associazione Avvocati dei Consumatori di Crotone facendo sapere che a confermare questa supposizione sarebbero degli esami chimici che sono stati effettuati il 10 luglio scorso in tutte ed otto le abitazioni dei denuncianti, e che si trovano in diversi punti del paese.

Secondo quanto riferisce il legale, l’acqua conterrebbe ingenti quantità di escherichia coli, enterococchi intestinali e coliformi totali.

“L’acqua che esce dai rubinetti degli isolitani è acqua sporca, non potabile, né utilizzabile ad uso sanitario, ciò nonostante le fatture arrivano puntuali dalla Congesi” sbottano dall’Associazione per la quale sarebbe quindi “evidente che l’impianto idrico di Isola presenta criticità mai risolte negli anni, durante i quali non è stato posto in essere nessun investimento, e dove i finanziamenti del PNRR sono stati persi per totale assenza di partecipazione degli enti deputati a farlo”.

Gli abitanti di Isola hanno chiesto all’Asp provinciale di effettuare dei controlli mentre alla Congesi è stato richiesto il rimborso del 50% delle fatture pagate, “essendo il fornitore dell’acqua responsabile per inadempimento contrattuale” conclude Bellomo.