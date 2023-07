Strongoli, precipita dal balcone durante dei lavori: morto sul colpo

Un uomo è morto sul colpo nel pomeriggio di ieri a Strongoli, dopo essere precipitato da un balcone di una palazzina mentre stava eseguendo dei lavori edili. Lo rendono noto i Carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale medico del 118.

La vittima, quarantenne, dopo un volo di diversi metri sarebbe deceduto immediatamente dopo l'impatto al suolo. Inutile l'intervento dei sanitari, che hanno constatato il decesso assieme al medico legale.

Avviate le necessarie indagini per far luce sulla dinamica dell'accaduto: in queste ore sono stati ascoltati diversi testimoni presenti al momento dell'incidente.