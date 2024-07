Strongoli, stroncato da un malore mentre lavora nei campi: accertamenti in corso

Tragedia sul lavoro nelle campagne di Strongoli, dove un quarantaduenne è morto a seguito di un improvviso malore mentre stava svolgendo le sue mansioni presso un azienda agricola del posto. La vittima, di nazionalità romena, era regolarmente assunta ed avrebbe lavorato regolarmente, seguendo le disposizioni regionali e nazionali di prevenzione dal calore.

Attorno alle 11:45 il malcapitato avrebbe però accusato un improvviso malore, cadendo su se stesso. Sul posto sono rapidamente giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso ed allertare le forze dell'ordine. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Cirò Marina ed il personale dello Spisal, per gli accertamenti di rito.