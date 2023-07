In casa gli trovano una vera e propria armeria illegale, arrestato pensionato isolitano

I Carabinieri di Crotone, insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori Calabria di Vibo Valentia e dell’unità cinofila per la ricerca di esplosivi, nella mattinata di ieri hanno perquisito l’abitazione e ed un fondo agricolo di proprietà di un 76enne pensionato incensurato di Isola Capo Rizzuto, M.F. le sue iniziali.

Durante i controlli hanno così scoperto nell’immobile e nelle sue pertinenze, cinque pistole, di una con la matricola abrasa e una cosiddetta “penna pistola”, due coltelli o baionette e più di quattrocento munizioni di vario calibro, delle quali alcune modificate artigianalmente per aumentarne il potenziale offensivo; e alcune parti di arma, in particolare die cani esterni per fucili.

Al termine, l’anziano è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni, venendo accompagnato a casa e messo ai domiciliari dove attenderà il processo col rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani, 28 luglio.