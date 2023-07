Viabilità. Al via il primo fine settimana di esodo estivo, bollino rosso già da oggi

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza dell’Anas. Viabilità Italia prevede infatti il bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

In Calabria, in particolare, saranno interessate maggiormente dall’aumento dei flussi veicolari le strade statali 106 Jonica, a Reggio Calabria e Rocca Imperiale (nel cosentino), la 18 Tirrena Inferiore a Reggio Calabria e Tortora (Cosenza), la 280 Dei Due Mari a Lamezia Terme e Catanzaro, la 107 Silana Crotonese tra Paola e Crotone, la 682 Jonio Tirreno tra Rosarno e Gioiosa Ionica (nel reggino) e la 534 di Cammarata e degli Sombi a Firmo e Sibari (nel cosentino).

Per quanto riguarda la A2 Autostrada del Mediterraneo, il traffico interesserà l’intera tratta tra la Calabria, Basilicata e Campania, nel raggiungimento delle mete turistiche attrattive del periodo. I volumi maggiori si registreranno nel tratto campano.

Permane la chiusura della statale 177 Silana Crotonese a causa del cedimento delle pile del Viadotto sul fiume Trionto. Sono in corso le attività di messa in sicurezza per poter ripristinare il tempi rapidi la viabilità.

Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, per gli interventi di manutenzione, è interdetto il tratto in corrispondenza della Galleria Coreca, ad Amantea, in provincia di Cosenza. Il traffico veicolare viene deviato lungo percorso alternativo ex SS 18 viabilità comunale.

Ricordiamo che sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16 alle 22 di oggi, venerdì 28 luglio, sabato 29 dalle 8 alle 16 e domenica 30 dalle 7 alle 22.