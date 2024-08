Esodo. Weekend da bollino nero, agli imbarchi per la Sicilia attese di tre ore

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Come ampiamente anticipato (QUI) e come ormai più che consuetudine, il weekend che avvia a Ferragosto - periodo atteso da milioni di italiani desiderosi di staccare dal lavoro per dedicarsi un meritato riposo – si presenta decisamente critico sul fronte della viabilità.

Annunciato come il fine settimana più trafficato di agosto, l’Anas conferma per la mattinata di oggi, sabato 10, e per domani, domenica 11, le previsioni da bollino nero.

Al momento, difatti, si registra traffico intenso su tutta la rete autostradale gestita dalla società, con rallentamenti a tratti in prossimità dei principali svincoli per le località turistiche tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Sicignano. Quanto alla Calabria, rallentamenti si segnalano a Villa San Giovanni, nel reggino, per gli imbarchi per la Sicilia con tempi di attesa di circa 3 ore.

L’intensificazione della circolazione, come ricorda ancora Anas, potrà riguardare i principali itinerari turistici: oltre all’autostrada A2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore.