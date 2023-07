La Guardia Costiera sequestra natante nell’area marina protetta di Capo Rizzuto

Le attività di vigilanza e controllo messe in atto dalla Capitaneria di porto di Crotone sull’area e specchio acqueo di circa duemila metri quadrati ubicato in località Seleno del Comune di Isola Capo Rizzuto, che era stata sequestrata in quanto oggetto di interventi abusivi con mezzi meccanici, finalizzati a realizzare un approdo per natanti in Area marina protetta, ha condotto nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, al sequestro di un natante ed al deferimento del responsabile della violazione di sigilli alla competente Autorità Giudiziaria, nonostante la presenza di cartelli monitori e new jersey.

L’obiettivo dei servizi di vigilanza predisposti è, infatti, quello di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illeciti dell’area, soprattutto ad opera di imbarcazioni e natanti.