Controlli nei lidi balneari del crotonese: fioccano multe per migliaia di euro

Ammonta a più di diecimila euro il totale delle multe elevate dalla Guardia Costiera di Crotone a rivendite di prodotti ittici e venditori ambulanti controllati tra i comuni di Strongoli e Melissa.

Diverse le irregolarità riscontrate che vanno dall’etichettatura dei prodotti ittici, che consente all’acquirente di conoscere le informazioni necessarie sul prodotto da acquistare, come ad esempio la specie, se provenga da un allevamento o sia stato pescato in mare, l’area di pesca, ecc., ma anche la loro tracciabilità.

I controlli agli stabilimenti balneari in corso di svolgimento lungo il territorio di giurisdizione hanno permesso di accertare in una struttura un affidamento non autorizzato della gestione dell’attività in concessione. A carico del responsabile è pertanto scattata una sanzione amministrativa di 1032 euro.

In altri due lidi sono state riscontrate diverse carenze sulle dotazioni di sicurezza stabilite dalla Capitaneria di porto di Crotone che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per poco più di duemila euro. I titolari degli stabilimenti ispezionati sono stati anche diffidati al ripristino delle condizioni di sicurezza.