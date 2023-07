Serrastretta. Tutto pronto per l’evento “Nuove Voci per Dalida”

Prende il via domenica 6 agosto il progetto artistico musicale “Dalida la Voce ed il Volto di Serrastretta”, ricompreso nel più ampio progetto integrato “Serrastretta il borgo della Sedia… la terra di Dalida”, ideato dall’Ente Comunale nell’ambito del Bando Borghi 2018, finanziato dalla Regione Calabria per la valorizzazione turistica e culturale dei Borghi calabresi.

L’evento “Nuove Voci per Dalida”, che sarà realizzato a cura dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Muraca, è stato elaborato in stretta sinergia artistica con “Il Cantagiro” di Enzo De Carlo e in collaborazione con l’Associazione Dalida di Serrastretta, che da anni si impegna per tenere alto il ricordo dell’artista.

Un progetto che nasce dalla volontà di creare, nel nome di Dalida - all’anagrafe Iolanda Cristina Gigliotti, per la quale Serrastretta rappresenta la terra delle radici di sangue, di lingua e di cultura – un percorso formativo e di valorizzazione di giovani aspiranti cantanti calabresi, dando loro la concreta possibilità di avvicinarsi alla realtà artistica-musicale ed inserirsi nel mondo della canzone, anche attraverso la stretta collaborazione con la storica kermesse musicale “Il Cantagiro”.

Una manifestazione, questa, nata nel 1962, che ha scritto la storia della canzone e dello spettacolo italiano e che rappresenta una delle manifestazioni canore italiane più conosciute anche a livello internazionale. La stessa Dalida nell’edizione del 1968 ottenne un brillante terzo posto, con il brano “Un po’ d’Amore”, a pochissimi voti da Gianni Morandi e da Caterina Caselli.

Obiettivo principale del progetto è realizzare un interscambio culturale ed artistico, tra giovani cantanti italiani - selezionati attraverso la nota manifestazione Il Cantagiro - e giovani provenienti dalla Francia, paese in cui l’artista viveva e in cui si consacrò come una delle cantanti più amate di sempre.

Dalida è stata in realtà una delle artiste più rappresentative dell’intero panorama musicale internazionale, vendendo oltre 125 milioni di dischi, premiati da oltre settanta dischi d'oro in dieci lingue, due dischi di platino - nel 1961 è la prima artista al femminile ad averlo ricevuto - e quello di diamante, creato appositamente per lei volendole attribuire un’onorificenza superiore.

L’interscambio artistico culturale che si vuole realizzare diventerà anche un elemento di promozione, un importante attrattore e punto di forza di un processo di marketing territoriale, utile a valorizzare la Calabria in generale e il territorio serrastrettese in particolare.

Alla serata, condotta da Antonio Stagliano e Giusy Mercury, sarà presente come Ospite la giovane cantante calabrese Antea, che ha avuto successo anche livello nazionale e che farà rivivere, con la sua personale interpretazione, le più belle canzoni della mitica Dalida.

Prevista altresì la presenza di un volto noto del mondo televisivo nazionale, l’artista e imitatrice Emanuela Aureli la quale, oltre a portare momenti di allegria, apporterà il suo contributo di consigli per valorizzare le voci candidate, essendo personaggio di indubbio successo ed esperienza nell’ambito delle esibizioni artistiche.