Incinta di nove mesi morta in casa, il marito la porta in ospedale ma non c’è nulla da fare

È stata ritrovata morta nella sua casa di Rosarno, nel reggino, una 31enne di nazionalità nigeriana al nono mese di gravidanza. A fare la scoperta è stato il marito, suo connazionale, una volta rientrato a casa e che fatta ha immediatamente portato la donna in ospedale, a Polistena, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini sulla vicenda sono state affidate ai Carabinieri dalla Procura di Palmi che sulla ha aperto un’inchiesta disponendo l’autopsia sul corpo della 31enne. Da un prime esame esterno la vittima non riporterebbe segni di violenza.