Imbarcazioni in difficoltà, tre soccorsi al largo di Crotone

Sono state tre le chiamate d’emergenza giunte al numero d’emergenza della Capitaneria di Porto di Crotone nel fine settimana appena concluso. Le chiamate di soccorso gestite dalla Sala Operativa hanno riguardato unità da diporto che hanno registrato diverse tipologie di avarie agli apparati di propulsione e, pertanto, rimaste alla deriva. Gli interventi si sono verificati a distanze variabili dalla costa ed hanno interessato gli specchi acquei antistanti il litorale crotonese.

I servizi predisposti lungo tutto il litorale tramite motovedette e battelli dedicati alle attività di polizia marittima hanno consentito di raggiungere in brevissimo tempo le unità in difficoltà e fornire una prima assistenza e, una volta verificate le buone condizioni di salute degli occupanti, le stesse sono state successivamente affidate alle motovedette dedicate al soccorso in mare, le cosiddette unità Search and Rescue nel frattempo allertate, che hanno proceduto al soccorso delle unità in difficoltà sino al porto di Crotone.

Nel complesso sono state nove le persone soccorse che si trovavano a bordo delle tre unità in difficoltà. Sul fronte dei servizi di polizia marittima predisposti per finalità di sicurezza della balneazione e della navigazione sono stati diversi i natanti e gli acquascooter sanzionati per aver navigato o per aver ancorato nelle zone di mare riservate alla balneazione. Oltre 2 mila e 500 euro di sanzioni amministrative sono state irrogate a carico dei trasgressori.