Perdita su condotta idrica regionale, Crotone a secco per due giorni

Il Corap - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - ha comunicato che per una grave perdita sulla condotta regionale dovrà, per consentirne la riparazione, interrompere la fornitura idrica a partire dalle 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 31 luglio.

La riapertura è prevista per domani 1 agosto alle ore 15.00. Nel contempo Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, anche attraverso la fornitura proveniente dall’indotto di S. Anna, procederà ad ottimizzare le risorse disponibili che, tuttavia non consentiranno, il completo servizio idrico in tutta la città. Pertanto a partire da stanotte si verificheranno riduzioni/e sospensioni del servizio in zone più alte, servite dal serbatoio di Vescovatello Alto. Il servizio tornerà regolare nella giornata del 2 agosto.