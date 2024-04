Crotone a secco per due giorni: lavori urgenti all’impianto del Neto

Il Corap (Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive) deve eseguire un intervento urgente sulla condotta di adduzione all’Ipot Neto di Sorical. A partire da domani 17 aprile dalle ore 18.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua verso i serbatoi di Crotone.

A seguito della comunicazione, il sindaco ha convocato questo pomeriggio, il Coc (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) per affrontare l’emergenza idrica. Il Corap prevede di eseguire l’intervento - dopo lo svuotamento della condotta - nella mattinata di giovedì 18 aprile e concluderlo, salvo imprevisti, nella stessa giornata.

Nel frattempo è stato chiesto dal Consorzio di Bonifica di potenziare il flusso dell’acqua dall’indotto di S. Anna. Congesi eseguirà tutte le manovre necessarie al fine di limitare i disagi in città.

A tale riguardo sarà emessa ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per il giorno 18 aprile. La Protezione Civile Regionale resta in supporto per eventuali emergenze. Seguiranno ulteriori aggiornamenti rispetto all’andamento dei lavori.