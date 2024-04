Crotone, condotta riparata ma l’acqua tornerà a rilento: le scuole restano chiuse

L'intervento di ripristino della condotta di adduzione danneggiata - che ha lasciato la città a secco per due giorni (LEGGI) - si è concluso nel primo pomeriggio, ed il Corap ha riaperto il flusso d'acqua già alle 15:00. Ma per non meglio specificate "problematiche impreviste", il riempimento del potabilizzatore di Rocca di Neto ha richiesto più tempo del previsto, e dunque bisognerà attendere ancora qualche ora prima di poter usufruire nuovamente dell'acqua corrente.

A renderlo noto è il Comune di Crotone, che spiega come l'intervento si sia concluso nei tempi previsti, e che purtroppo un'ulteriore problematica ha reso necessario posticipare la fine effettiva dei lavori. Inizialmente infatti il cronoprogramma presentato da Sorical e Congesi prevedeva un "ritorno alla normalità" già in serata, mentre - al momento - ci sarà da attendere la tarda mattinata di domani, 19 aprile.

Per tali motivi, il sindaco di Crotone ha disposto una nuova ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine per le sole attività didattiche, che rimarranno dunque chiuse anche domani.