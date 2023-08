Ygeia, la salute scende in piazza: a Roccella visite dermatologiche gratuite

Torna a Roccella Jonica l'atteso evento "Ygeia - La salute in piazza" promosso dall’Adoi, l’associazione Dermatologi Venerologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica, con il patrocinio del Comune, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche inerenti al mondo della sanità.

Una tre giorni, a partire dal prossimo 4 agosto al 6, con divulgazione, incontri e test eseguiti da specialisti del settore. Presso Largo Rita Levi Montalcini, dove sarà allestito il villaggio della salute, sarà possibile effettuare le visite dermatologiche gratuite prenotandole con una chiamata o scrivendo un messaggio al numero di telefono 3291137450. Le visite saranno effettuate a partire dalle 20 di venerdì 4 Agosto per tutta la durata dell'evento Ygeia.

Tornando al programma delle iniziative di “Tabularasa- Ygeia”, giorno 4 gli specialisti del settore incontreranno la comunità per affrontare il tema dal titolo “Innovazioni in Dermatologia. Le malattie infiammatorie croniche”.

Sabato 5 agosto invece, si affronterà il delicato tema "Sole e pelle" con un minuzioso approfondimento dei dermatologi sui sintomi, i rischi di una lunga esposizione al sole e i rimedi.

L'ultimo giorno, domenica 6, si parlerà di "Dermatologia estetica", ringiovanimento di viso e collo, stile di vita, terapia laser e tanto altro ancora. A fine serata, alle 22,30, ingresso gratuito, il concerto del cantante e paroliere italiano Gennaro Cosmo Parlato, prima data in Calabria.

Gennaro ha quattro dischi all'attivo, un film con il regista e attore americano John Tunturro e tre anni in tv con Piero Chiambretti; nella sua carriera, ha scritto brani per Mina, Donatella Rettore, Fiordaliso (per citarne alcuni) ed ha collaborato con artisti pop nazionali del calibro di Caparezza, Giusy Ferreri ed Enrico Ruggeri.