Auto contro muretto di un cancello, ferito il conducente che finisce in ospedale

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto dieci minuti dopo mezzogiorno di oggi a sul rettifilo Bagni nel comune di Lamezia Terme.

Tre le auto rimaste coinvolte: una Mercedes, una Peugeot 208 ed una Alfa 156. Quest'ultima è andata ad impattare violentemente contro il pilastro in cemento di un cancello di accesso ad una attività commerciale, e ad avere la peggio è stato proprio il conducente che è stato estratto dall’abitacolo e in ambulanza accompagnato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno messo in sicurezza le vetture e la zona. Presenti, oltre al Suem 118, anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza.