Cariati: i Nomadi in concerto al Porto turistico-peschereccio

I Nomadi a Cariati martedì 22 agosto per un concerto gratuito e con sorpresa finale. Ad ufficializzare la data è stato lo stesso Beppe Carletti, fondatore e tastierista della storica formazione artistica, che ha ringraziato il Sindaco della cittadina ionica cosentina, Cataldo Minò, per l’invito.

“Si tratta di un evento - sottolinea il Primo Cittadino – che come istituzione pubblica locale condividiamo con la comunità e col territorio e che è stato possibile perfezionare grazie alla collaborazione preziosissima con Roberto Iacobino, storico promoter di Cariati che sugella attraverso questo spettacolo una importante carriera professionale in questo settore che egli ha visto nascere, crescere e cambiare pelle in quasi mezzo secolo”.

Tra le formazioni artistiche che hanno contribuito a scrivere la storia, l’identità e la memoria della musica italiana, proprio nei giorni scorsi ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella per i primi 60 anni di carriera, I Nomadi si esibiranno all’interno del Porto turistico-peschereccio.