San Lucido e Cetrato, scovate e distrutte due piantagioni di marijuana

Due coltivazioni di canapa sono state scovate e distrutte nei comuni di San Lucido e Cetraro. All’interno i carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno operato col supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria - capaci di infiltrarsi nelle aree più impervie e celate del territorio - e coordinati dal Procuratore di Paola, Ernesto Sassano, hanno ritrovato in tutto oltre 2.300 arbusti alti fino a tre metri che avrebbero potuto produrre decine di kili di marijuana.

La distruzione della droga è avvenuta sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco, per evitare il pericolo di incendi boschivi. Sono in corso accertamenti a tutto tondo per individuare i responsabili della coltivazione.