Ricadi, si ferisce dopo scivolone su una scogliera: recuperato con l’eliambulanza

Un uomo è rimasto seriamente ferito dopo una brutta caduta su una scogliera di Capo Vaticano, a Ricadi. L'incidente è avvenuto in un'area difficilmente raggiungibile della Praia di Focu, località rinomata verso la quale, verosimilmente, i turisti si stavano dirigendo.

Purtroppo per il malcapitato, la caduta è stata tale da rendergli impossibile proseguire, e vista la difficoltà del sentiero anche le persone che erano con lui non riuscivano a trasportarlo in sicurezza. Motivo per il quale è stata allertata la Guardia Costiera, intervenuta prontamente via mare.

Ma sempre per via della difficile conformazione della scogliera, il soccorso via mare si è rivelato impossibile. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha allora allertato l'elicottero di soccorso Nemo 11-09 del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costieria di Catania, dotato di personale medico ed aereosoccorritore.

L'eliambulanza è riuscita quindi a stabilizzarsi sul luogo del sinistro e soccorrere il malcapitato, che è stato prelevato dalla scogliera anche grazie all'aiuto del personale dei Vigili del Fuoco. Dopo un primo controllo, il personale medico del 118 lo ha trasferito per le cure del caso presso l'ospedale di Reggio Calabria.