Ricadi. Cade dal gommone e finisce tra le eliche, ferito un 27enne

Non stava facendo il bagno come appreso in un primo momento ma è caduto da un gommone su cui era bordo rimanendone poi gravemente ferito alle gambe dalle eliche dello stesso natante, il 27enne che oggi è stato protagonista suo malgrado dell’incidente avvenuto in località Grotticelle del comune di Ricadi, nel vibonese (QUI).

Lo conferma la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro che ha coordinato le operazioni di soccorso. Da quanto riferito dai militari, dunque, alle 17.20 di questo pomeriggio la Capitaneria di Porto di Vibo ha segnalato ai colleghi reggini quanto accaduto, e quest’ultimi hanno inviato sul posto una motovedetta, la Cp 827, allertando immediatamente anche il 118 che ha fatto giungere sul luogo un elicottero adibito al soccorso medico.

Nel contempo l’unità della Guardia Costiera ha mantenuto dei contatti costanti con il conduttore del gommone disponendo a quest’ultimo di dirigere urgentemente in spiaggia per velocizzare le azioni di salvataggio.

L’elicottero è così atterrato sull’arenile ed il personale medico ha prestato le prime cure all’infortunato, decollando poi alla volta dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro affinché assicurate al 27enne le cure adeguate mediche e dove attualmente lo stesso è ricoverato con un quadro clinico definito serio.

Al momento, sono in corso accertamenti da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Vibo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.