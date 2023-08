Brutta disavventura per un turista, scivola dalla scogliera e fa un volo di dieci metri

Ha fatto un volo di dieci metri scivolando accidentalmente dalla scogliera: protagonista dell’incidente, avvenuto questo pomeriggio, un giovane turista mentre si trovava a Capo Vaticano, in località Praia di Fuoco, nel comune di Ricadi, nel vibonese.

Sul posto, una zona tra l’altro impervia ed inaccessibile, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento locale, che con non poche difficoltà hanno dapprima raggiunto via mare una spiaggetta nei pressi del luogo interessato, hanno poi individuato il malcapitato sulla scogliera e lo hanno raggiunto.

Prestate le prime cure il ferito è stato immobilizzato su una barella spinale - come prevedono le procedura operative in questi casi - e poi trasportato in una zona sicura dove è stato affidato al personale sanitario e successivamente trasferito con un elicottero della Guardia Costiera nell’ospedale di Catanzaro.