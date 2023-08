Maltempo, Circe arriva anche in Calabria: atteso un sabato di piogge

Il ciclone Circe, che in queste ore sta interessando buona parte del centro-nord, sta per raggiungere anche la parte più meridionale del paese. C'è diffuso timore per i possibili danni che questa ondata di maltempo potrebbe portare anche al sud, e per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo che comprende questi tutta Italia.

Tutta colpa di un fronte di bassa pressione che si sta progressivamente spostando verso il mare Mediterraneo, portando con se forti venti, pioggia e violente grandinate. Un fenomeno estremo, che causerà un brusco abbassamento delle temperature (anche di 10 gradi) portando, di fatto, un clima autunnale dopo giornate caratterizzate da temperature estremamente alte.

Nel dettaglio, massima attenzione al Veneto, dove già da questa sera sarà in viigore l'allerta arancione, mentre i restanti territori - Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia - saranno interessati dall'allerta gialla.

Per quanto riguarda la Calabria, sono attese piogge in tutta la regione, in particolare però i fenomeni più estremi si attendono lungo la fascia tirrenica, dove i forti venti non mancheranno di produrre poderose mareggiate.