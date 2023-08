Fermato in auto con centro grammi di marijuana, arrestato in flagranza

Lungo la strada statale che conduce ad una località della cosiddetta Costa degli Dei, una pattuglia della Squadra Mobile di Vibo Valentia ha notato un’auto che teneva un comportamento sospetto.

Gli agenti hanno così fermato il mezzo ed insospettiti dal comportamento dell’uomo a bordo, agitato alla vista dei poliziotti, si è deciso di effettuare una perquisizione del veicolo, che ha portato al ritrovamento di due buste sottovuoto contenenti marijuana e che erano nascoste sotto il sedile anteriore. Nella buste, da mezzo etto ciascuna, c’erano quindi circa cento grammi di stupefacente, che si ritiene destinato allo spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione dell’uomo, ritrovando altre buste sottovuoto, che si sospetta fossero usate per confezionare la droga, oltre a due dosi in piccoli involucri in plastica, pronte per lo spaccio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di marijuana e, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo, sottoposto ai domiciliari.

Successivamente all’udienza davanti al Gip del Tribunale Ordinario, l’arresto è stato convalidato ed a carico dell’uomo è stato deciso l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la permanenza durante la notte.